Abadie FABRICE

Chef de projet Stratégie & Développement SILC France

et Responsable du développement commercial sur la région Sud-Ouest sur les marchés BtoB et BtoC





Elaboration complète du plan marketing : marketing études, marketing stratégique, marketing opérationnel, suivi.



Travail en home office ayant développé de grandes capacités organisationnelles en autonomie



Expérience à l'international qui m’assure une grande faculté d’intégration et d’adaptation dans des environnements nouveaux



Anglais courant



Membre du réseau experts de l’AFIJ



Mes compétences :

Commercial

Directeur commercial

Key account manager

Manager

Marketing

Responsable marketing

Rugby

Stratégie

Voile