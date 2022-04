Abdallah CHEROUALI

- Direction de Département, « Program Management » et Direction de projets stratégiques et à forts enjeux pour des grandes entreprises (Support Avant-vente, Initiation, suivi de budget, P&L, Gestion de Risques et mitigations, planning, pilotage, optimisation, négociations, animation d’équipe),

- Grande Expertise acquise et appliquée sur le terrain dans le domaine de gestion et de rationalisation des « Professional Services » (projet et support client) de portée mondiale et à forte valeur ajoutée,

- Expérience significative en Avant-vente (architecture, chiffrages, qualifications et soutenances),

- Large expérience de travail sur le marché international de fournisseurs de solutions logicielles avec une spécialisation dans les Télécommunications,

- Très orienté satisfaction des clients et résultats concrets,

- Expérience prouvée dans le management proche des équipes de plus de 20 personnes dans un environnement multiculturel et multidisciplinaires, à forte pression et très compétitif.



Mes compétences :

Billing

BSS

Direction de Programme

Direction de projets

facturation

Intégration

Inventory

Mobile

Mobile payment

Network

Oss

PROGRAMME

Provisioning

Support