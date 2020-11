13 ans d'expérience de management d'équipe en relation client,

émission et réception d'appels, France et Offshore

Service Client, Télévente, prise de rdv, formation aux techniques de la relation client.



Mes compétences :

- Management de 10 à 50 Téléconseillers

- Restructuration d'une équipe, mise ne place de process

- Ecoute et débrief

- Suivi et Analyse des indicateurs de production

- Rédaction dargumentaire

- Formation des équipes

- Recrutement et formation des agents et des Superviseurs