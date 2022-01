Adrien BARRAQUE

Après m'être épanoui pendant sept ans en tant qu'analyste programmeur, je me suis orienté avec succès vers l'administration de bases de données. Ces différentes expériences me permettent aujourd'hui de maîtriser l'ensemble des process d'un projet. J'ai une forte capacité à m'adapter aux différentes missions auxquelles je participe.



Les responsabilités liées à un poste d'administrateur de bases de données et bien sûr les nouveaux challenges m'intéressent et correspondent à mes aspirations.



Mes compétences :

Oracle Database

Microsoft SQL Server

UNIX AIX

C#

MySQL

C

Linux

PHP

Solaris

Control-M

Microsoft Access

Java

Visual Basic

ASP