Adrien BROUSSET

Fort de 14 années d'expérience en hôtellerie-restauration de réseaux, partagées entre gestion de centres de profit et management de projets liés au marketing digital, j'ai fondé Octee en 2019. Octee a pour vocation de construire et animer la présence digitale globale des acteurs du secteur CHRD. Outre un accompagnement indispensable pour comprendre les mécanismes du web d'aujourd'hui, Octee apporte à ses clients :

un conseil pour bâtir une stratégie cohérente permettant d'atteindre vos objectifs commerciaux

une mise en oeuvre opérationnelle suivie dans le temps, avec des résultats mesurables

un support technique sur les outils et interfaces utilisés

une gestion en autonomie de l'ensemble du projet

un réseau de professionnels reconnus, aux compétences complémentaires

Implantée en Auvergne-Rhône-Alpes, entre le Rhône et la Drôme, Octee accorde une importance toute particulière à la qualité de la relation humaine avec ses clients.