Adrien YVANOFF

Actuellement en recherche de mission , je suis expérimenté, réactif, dynamique et travailler en équipe fait partie de mes attributions. Apprendre de nouvelles technologies est mon quotidien et ma philosophie.



Je suis à la recherche de projets IT, dans le domaine de la virtualisation, le réseau, la Voip, et l’administration systèmes.



Les projets innovateurs et la haute technologie m’inspirent pour aller vers de nouveaux challenges et horizons.



Mes compétences :

Windows

VMware ESXi 4.1

As400

Citrix XenApp

Cisco Switches

PRA

Blade Center

Time Navigator

Blades HP

IBM

Datacore

VSphere 5

Active directory

Cisco

Gestion de projet

MPLS

SQL

VMware

Linux

Citrix

Firewall

Virtualisation