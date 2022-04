Afif HADDAR

Retailer confirme depuis pres de 15 ans, j'ai acquis une experience significative avec Decathlon et Sephora.

Je suis depuis Fevrier 2012, Responsable de Singapour et de la Malaysie.

10 magasins cette annee.

J'anime 2 Directeurs regionaux, les categories management, la supply chain, la finance et le departement RH/Formation.

J'elabore et fais en sorte de depasser les budgets annuels (et les revises), en terme de CA et de OIBR.

Je trouve les bons emplacements pour respecter les objectifs de developpement prevus dans le plan strategique a 5 ans, pour ces 2 pays.



Mes compétences :

Faire grandir

Manager

Motiver

Orienté résultats