Agate LOGICIEL POUR LES CENTRES DE FORMATION ET ECOLES

Le logiciel AGATE « Gestion des centres de formation » propose une réponse globale à la gestion et à l’organisation de la formation pour les centres de formation continue, pour les Ecoles Supérieures, les Universités, Les CCI… en prenant en compte :



- Gestion de la Formation continue

- Gestion des cursus et parcours personnalisés

- Gestion de la formation qualifiante et diplômante

- Gestion de la formation Initiale ou par Alternance

- Gestion des langues



Démo en ligne

http://www.axess-solutions-formation.fr



Le logiciel AGATE dispose de nombreuses fonctionnalités en standard afin de s’adapter à votre besoin et à votre organisation :



- Gestion du catalogue des formations

- Organisation des des sessions de formation

- Gestion des Cursus, Parcours et cycles

- Gestion des formations qualifiantes et diplômante (Initiale ou par alternance)

- Gestion de la formation en alternance

- Gestion des groupes

- Gestion de la formation des langues

- Gestion graphique des emplois du temps (pour la formation longue)

- Gestion des trombinoscopes

- Gestion des formations Intra et Inter entreprises

- Gestion des budgets des formations et rentabilité des sessions (Marges)

- Gestion des Animateurs (ou Intervenants), des CV, des compétences

- Gestion des inscriptions des participants

- Questionnaires d’évaluation des stagiaires, animateurs, tests, quiz

- Génération Automatisée des documents

- Suivi Administratif et documentaire (Mailings, Convocations, Conventions, Feuilles de présence…)

- Plannings graphiques et dynamiques des sessions

- Facturation (Simple, Client / OPCA ou autres…) et suivi financier

- Export vers la comptabilité

- Bilan Pédagogique

- Agendas partagés et travail collaboratif (CRM)

- Automatisation des tâches administratifs (Workflow)

- …





Modules complémentaires disponibles :



Gestion des salles et plannings,

Gestion des matériels, accessoires…

Gestion des notes

Gestion des contrats des animateurs

Gestion du recrutement des stagiaires (pour l’alternance)

Affichage sur les écrans à l’accueil ou près des salles.





Nouveau Portail Internet pour les clients et Stagiaires (News Oct 2012)



Catalogue en ligne de l’offre de formation

Inscription en ligne

Suivi des Inscriptions

Accès aux documents émis par le centre de formation

Accès à l’emploi du temps

Réponse aux questionnaires à froid, évaluations, sondages

…





Nouveau Portail Internet pour les formateurs (News Oct 2012)



Accès au planning des sessions

Accès à l’emploi du temps

Gestion des présences

Gestion de la progression pédagogique

Accès aux documents

Visualisation des trombinoscopes

Gestion des notes

…



