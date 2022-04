Agathe DANJOU

Avec un parcours de maintenant 14 ans dans le monde des produits de grande consommation (Danone, Kraft Foods, Bacardi Martini), j'ai occupé différentes fonctions principalement en études marketing (ad hoc quali et quanti, études continues, panels, innovation), avec un accompagnement fort des équipes marketing dans le cadre des prises de décision stratégiques pour le positionnement des marques et les plans d'action.

Je suis particulièrement engagée et investie afin de mettre le consommateur et l'identification des leviers de croissance au cœur des décisions stratégiques de l'entreprise.



Mes compétences :

Développement

Développement des ventes

Études marketing

Management

Marketing

Trade

Trade marketing

ventes