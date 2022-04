Agathe DELAHOUSSE

Après une experience de quatre ans sur un plateau téléphonique qui m'a permis de découvrir et connaître les différents contrats d'Assurance et de développer un réel sens du service auprès de nos sociétaires, j'ai travaillé à la gestion-production de dommages en gardant ma polyvalence sur le plateau téléphonique.

Cette polyvalence et le souhait de postuler à un poste de conseillère commerciale m'a permis en octobre 2010 d'atteindre mon objectif.

aujourd'hui je suis conseillère commerciale à LA MEDICALE



Mes compétences :

Assurance

Dommages

dynamique

polyvalente

Sérieuse