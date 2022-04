Agathe DEMEYERE

Agathe JONCQUEZ DEMEYERE

59390 TOUFFLERS

Mariée, 2 enfants



Poste recherchél:

Responsable Gestion social et Rémunération



Compétences:

Coordonner, harmoniser, orienter, ajuster la politique de rémunération de l’entreprise

Gérer et analyser les reportings RH (contrôle de gestion sociale)

Manager une équipe (6 collaborateurs)

Piloter la paie et la gestion administrative du personnel (2000 bulletins/mois)



Formation:

2005: Diplômée d’une Maîtrise de sciences et Gestion (MSG), option RH



Informatique:

Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Internet

Maîtrise de logiciels de paie: Saphyr, Hypervision, HRAccess (mis en place en 2010 chez Okaidi)



Qualités principales:

Sens du service, rigoureuse, tenace et dynamique



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Contrôle de gestion