Agathe GUERIN

WebMarketing Believer, Creative Community Manager, et Growth Hackisitioner.

Diplômée d'un Master à l'ESC Grenoble, je suis spécialisée en Communication digitale et Webmarketing. Expériences récentes en agence de Stratégie Social Media et en Gestion de Projets Web en E-commerce chez Sarenza. Je travaille aujourd'hui sur des problématiques de Communication Digitale et de Growth Hacking dans la start-up Flooz.



#ECommerce #Digital #Webmarketing #Startup #Entreprenariat #GrowthHacking #SocialMedia



Mes compétences :

TOEIC 990 ( année 2013)

Pack office

Marketing

Chorégraphe

BREVET DE SECOURISTE PSC1

Comportement du consommateur

Communication

Étude de marché

E-commerce

Gestion de projet

Lean management

Microsoft PowerPoint

Brand management

Web 2.0

Microsoft Office

Social media

TOEFL 111/120

TOEIC 990

Stratégie digitale