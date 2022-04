Agathe LE BONHOMME

De formation Ecole de Commerce (ESCP), j'ai eu la chance d'avoir un parcours en PME puis au sein d'une multinationale de l'agro-alimentaire, qui après une expérience marketing/ciale m'a ouverte sur les multiples facettes de la fonction achat.



Avec 15 ans d'expérience de cette fonction, j'ai ainsi occupé des postes d'acheteur opérationnel ( matières premières et hors production), de chef de projet, et également assuré des missions d'achat en central, et des responsabilités de management des achats avec des équipes françaises et internationales.

Mon parcours m'a également permis de mesurer les enjeux de la fonction achats dans différents types d'entreprise : multinationale ( pendant 7 ans ) , mais également TPE et PME.



Depuis 2012, je suis Consultante Formatrice en Management et Achats, je m'applique ainsi à diffuser et promouvoir les bonnes pratiques, outils et méthodologie des achats pour contribuer à la performance des entreprises dans ce domaine-clé.





Mes compétences :

Achats

acheteur

Benchmark

Conseil

Consulting

Directeur Achats

Formation

Formation achats

Management

Négociation

Optimisation