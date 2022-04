Agathe MÉGRET

Avec une expérience de 20 ans dans la relation client, le management d'équipes et la gestion de projets, j'ai développé une forte capacité à remettre en question et ajuster en permanence l'organisation en fonction du contexte.

Toujours prête à relever de nouveaux défis et à accompagner mes équipes à atteindre de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de projet

Back office

Centre d'appels

Pilotage d'activité

Service client

Autonomie professionnelle

Optimisation des process

Recrutement

Gestion de la relation client

Adaptabilité

Leadership

Créativité