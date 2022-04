Agathe MÉTAIREAU

Au coeur d'Aix en Provence, La résidence « Les Jardins Mozart » est située à quelques mètres de la célèbre Fontaine de la Rotonde. Elle est à proximité :

du Cours Mirabeau,

du futur Opéra

de la Cité du Livre qui regroupe la Vidéothèque d'Art Lyrique, la Bibliothèque Méjanes, la Fondation Saint John Perse...

des allées provençales avec ses magasins FNAC, Monoprix, H&M...



Ce nouveau quartier résidentiel accueille beaucoup d’étudiants. Il est très bien desservi et, de part sa situation stratégique de lieu culturel neuf et vivant, touche à la fois l'Aix historique, l'Aix universitaire et l'Aix économique qui ne cesse de se développer depuis la réalisation de la nouvelle gare T.G.V. toute proche.



L’immeuble de 90 appartements meublés, du studio au Type 4 duplex, dessine un arc léger autour d'une cour intérieure. La résidence accueille des étudiants, des stagiaires, des cadres d'entreprises en cours de mutation et des particuliers. Elle est ouverte aux courts séjours (à partir de 3 nuits) comme aux longs séjours.



De nombreux appartements disposent de balcons ou terrasses.







Mes compétences :

Import / Export

Bilingue Anglais Français