Ma spécialité est de faire émerger grâce aux études qualitatives les leviers émotionnels et affectifs qui permettent de créer un lien entre les consommateurs et la marque pour ainsi conseiller au mieux les clients sur les stratégies marketing à mettre en œuvre pour recruter et fidéliser les consommateurs.





Mes compétences :

Communication

Stratégie

Publicité

Conseil

Marketing