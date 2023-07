Agnès GUIRAL

BUSINESS UNIT MANAGER





Management

Gestion de la relation et de la satisfaction client (qualité et optimisation des processus)

Pilotage d'activité, élaboration et suivi du budget, mise en place tableaux de bord et reporting

Gestion des ressources humaines, recrutement, développement des compétences individuelles et collectives, conduite du changement

Gestion de projets internes, évolutions structurelles et organisationnelles

Audit



Formations



-EM Lyon : PGM - Manager d'unité opérationnelle

-Cadrer et recadrer les hors jeux (Cabinet Staff & line)

-Le management à distance (Cabinet Staff & line)

-Six sigma (initiation) (XL formations)

-L'annonce d'une mauvaise nouvelle (Cabinet Staff & line)

-La gestion du stress et les risques psychosociaux (Cabinet Staff & line)

-Construire et développer son leadership (Cabinet Staff & line)



Mes compétences :

Six Sigma

Microsoft Office 2007

Iex Total View

Merced

Medallia

Sales Force

Shiva

As400

Instand experience