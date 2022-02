Agnes HUET

Bienvenue sur mon profil !!!



Voici mon parcours :

J'ai décidé de reprendre mes études, en 2013, pour développer mes compétences dans le domaine de la communication. Ma démarche s'inscrit dans le cadre d'un processus d'amélioration continue de mes connaissances afin de répondre plus efficacement aux enjeux de la politique menée par mon employeur.



Mon projet :

Je suis à la recherche d'un poste d'assistante de direction générale et communication.



Mes Plus :

Maîtrise des normes rédactionnelles et sténographiques

Personne de confiance, de rigueur, discrète et autonome

Maîtrise des logiciels de PAO (Indesign, Photoshop, Xpress)

Anglais courant

MOBILITE NATIONALE



Mes compétences :

Communication interne

Assistanat de direction

Stratégie de communication

Lotus Notes/Domino

Quark Xpress

In Design

Photoshop

PowerPoint

Excel

Word

Animation d'équipe

Communication événementielle