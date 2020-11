Ahmed EL KHAYARI

Plus de 10 années d'expérience dans le domaine du marketing relationnel, dans le secteur de la distribution spécialisée notamment.



De formation universitaire orientée marketing/communication, avec une spécialisation en marketing direct, j'ai pu acquérir via mes expériences professionnelles passées une polyvalence accrue via les différents projets menés : études clients, prospection et fidélisation, opérations commerciales, ouvertures de magasins, réflexion sur le marketing multicanal, gestion de projets web et magasins, relations presse, PAO, gestion de fabrication, animation d'équipes, management, formation...



Ces expériences professionnelles sont complétées par des interventions ponctuelles à l'université depuis 2008 ( EDHEC Business School ) me permettant d'animer plusieurs cours et étudiants dans le cadre de leurs projets sur la base de thématiques touchant aux tendances marketing / e-commerce et communication.



Actuellement responsable Expérience Client chez Planète OUI, j'oeuvre à mettre en place des dispositifs d'écoute client afin de leur proposer une expérience de marque optimale.



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Marketing relationnel/CRM

Études qualitatives

Études quantitatives

Gestion de projet

Marketing direct

Communication externe

Communication évènementielle

Fidélisation client

Formateur/enseignant/Vacataire

Community management

Référencement

Webmarketing

Relations Presse

Création site internet

Veille concurrentielle



Outils

BI - Qlikview - Power BI

Ticketing : Jira

Outils collaboratifs : teams, slack

Prestashop paris

Wordpress

SPSS

Google Analytics

Service client : Zendesk

Ecoute client : Typeform / Google Survey

Gestion de campagnes : Selligent, Spread, Dialog Insight, Mailchimp