Coach professionnel certifié, spécialiste en management, j'ai créé et je dirige Ethimac depuis 2003. Ce cabinet est spécialisé dans l'optimisation des performances de vos équipes managériales et opérationnelles.

Je suis membre de l'EMCC et adhère à son code déontologique.

J'interviens aussi dans la formation de coach professionnel de l'IFG - Institut Français de Gestion.



Avec mes collègues, tous des professionnels aguerris, nous sommes à l'aise dans tous les milieux où la conduite du changement est un défi, un challenge, une opportunité à saisir.



Vous pouvez retrouver mon expertise sur mon dernier ouvrage : "Le Manager 4.x", publié en novembre 2018 sur www.amazon.fr



Un besoin ? Une attente ? Un projet ? Notre expertise vous intéresse ? Pour en savoir plus, contactez-moi, par mail (alain.avanthey@dbmail.com) ou par téléphone : 33 (0)615347710



Mes compétences :

Développement

Communication

Formateur

Coach

Consultant

Photo

Organisation

Audiovisuel

Tutorat

Accompagnement au changement

Management opérationnel

Pédagogie

Conduite du changement