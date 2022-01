Alain BIAGETTI

Aujourd'hui Responsable en Système d'Information au sein de l' Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu des professions de santé



Mon parcours informatique éffectué principalement dans les sociétés,

SEMA METRA International SSII leader du Marché, ARJO-WIGGINS Groupe Papetier de Distribution, ANTALIS International leader Papetier Européen et Mondial

d'autre part avec des expériences en tant que Freelance au sein des différentes enseignes de Distribution et restauration telles que Groupe HYPER PRIMEUR , TORNIER SA , BUFFALO GRILL



J'ai développé mes expertises sur l'ensemble des domaines

- Organisation , Plannification

- Acquisition et Mise en Place

- Distribution et Support

- Contrôle



Mes principaux domaines de compétences



- Conseil et gouvernance Informatique en système d’information

- Maîtrise d’Ouvrage, Intégration technologies, rseaux,applications progiciel,ERP

- Pilotage, coordination et conduite de projets d’envergures simultanés

- Management d’équipes pluridisciplinaires en contexte international

- Architectures et sécurité, Services opérationnels interne et infogérance



Mes compétences :

Conseil

Direction des systèmes d'information

Gestion