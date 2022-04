Alain BRISSE

Je propose une autre approche de votre documentation technique grâce à la vidéo.



Il nous est tous arrivé d’avoir des difficultés à comprendre certains passages de modes d’emploi, alors que cela nous semble simple lorsque l’on voit un opérateur en action.

En fait on comprend mieux ce que l’on voit faire que ce qu’on lit.



Avec un support vidéo où l’on voit un opérateur exécuter les actions décrites, le document papier peut être simplifié.



Les utilisateurs comprennent plus facilement et les rédacteurs (ou traducteurs) n’ont plus à écrire des textes aussi détaillés



Je propose mes services aux sociétés industrielles, que je connais bien pour y avoir travaillé une trentaine d’années comme ingénieur R&D et industrialisation.

Ce sera facile pour moi de me mettre à la place des utilisateurs pour filmer les actions utiles.



Mon site : http://www.video-doc.fr/



Mes compétences :

Assistance technique

Composites

Documentation

Formation

Maintenance

Mécanique

Mode

SAV

Technique

Traduction

Video