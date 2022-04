Alain CARADEC

Missions de Management de Transition et/ ou Missions de Consulting pour une amélioration de la performance industrielle, réorganisation d'usine, amélioration des flux, réduction des stocks, amélioration de la qualité, de la sécurité. Réduction des coûts directs et énergie.



Démarche de Lean Management et Lean 6 sigma. Formation à la démarche.

25 ans d'expérience manufacturing emballage alimentaire (700p)

10 ans d'expérience mines et carrières



Management de projets Europe et Global pour harmoniser les équipements et les méthodes.

Direction d'usine et établissement, Extrusion plastique, transformation des matériaux, impression plastiques, papiers, ..

Lean management et Lean 6 Sigma management, SPC, 5S, DMAIC,TPM,...



Mes compétences :

SPC

Kaizen

Plasturgie

Qualité

Extrusion

WCM

Lean Six Sigma