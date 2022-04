Alain CHAMPENOIS

Aujourd’hui agent mandataire pour le leader mondial AXA. Indépendant, je propose des solutions à valeur ajoutée suivant votre situation. L’etude est gratuite bien entendu. Auparavant j’ai créé AYMS Electricite et sécurité des bâtiments

.Membre de SME association d'entrepreneurs de Saint.Maur. Createur du BNI de Joinville. Membre de l’association des entrepreneurs de champigny sur marne.







Et pour me ressourcer et partager:

la voile



Mes compétences :

Vente

Négociation

Marketing

Management

Informatique

Développement commercial

Business development