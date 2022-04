Alain Cirelli EVÉNEMENTS CULINAIRES

Toujours avide d'expériences nouvelles, Alain Cirelli a déjà vécu plusieurs vies, mais il ne s’est jamais éloigné de la cuisine, qu’il considère comme un art à part entière.



Formé auprès des plus grands, il a débuté chez Lasserre en 1983. Un premier apprentissage suivi d’une formation de près de 20 ans auprès de chefs étoilés (Dutournier, Pacaud, Vié, Guérard, …). En 1992, il part en Italie où il officie aux fourneaux du célèbre Enoteca Pinchiorri de Florence (Italie). A son retour, en 1997, il devient chef au Saint-James Club Paris (XVIe). En 2001, Olivier Bertrand l’appelle à ses côtés pour accompagner la croissance de son groupe, qui multiplie les acquisitions à Paris. En 2002, Alain Cirelli reprend le restaurant « Natacha », rue Campagne Première (Paris XIVe) un établissement discrètement fréquenté par le showbiz et la grande presse.



En 2007, il crée Evénements Culinaires, rue Condorcet (Paris IXe) et dispense des cours de cuisine, organise de l’événementiel culinaire et assure des missions de conseil et de formation.

Devant le succès rencontré Alain Cirelli, toujours audacieux, ouvre en septembre 2011 Le purgatoire – 54 Paradis, un vaste loft dédié à l’art et à la cuisine.



Aujourd’hui donc, sans complexe, il se lance dans le rachat des péchés les plus tendres grâce au Purgatoire – 54 Paradis un lieu sans précédent, au-dessus de tout soupçon : délice, inventivité et convivialité. Sans limite.



Mes compétences :

Evénementiel culinaire