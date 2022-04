Alain CRENN

A l'écoute d'opportunités ...



Sept années passées en tant que Responsable de Magasin à Versailles puis à Paris (14éme) pour une société spécialisée dans l'agencement de Bibliothèques et Dressing (La Maison des Bibliothèques - Ex filiale groupe SOGAL).



Envie de quitter la région Parisienne pour Nantes.



Arrivé en 2005 dans la société OCABURO SA en tant que Responsable d'agence.



Mon objectif est de promouvoir et commercialiser des mobiliers de bureaux Neufs et Occasions à l'heure du développement durable et de la maitrise des budgets ...



Occupant toujours les mêmes fonctions à l'heure actuelle, je suis à la recherche d'un poste de Responsable/Responsable adjoint de Centre de profit/Magasin.



Mes compétences :

Responsable

Commercial

Commerce

Relation client

Esprit d'initiative

Gestionnaire de l'imprévu

Prise de décision