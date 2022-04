Alain DAPHY

Expertise Supply chain dans des rôles tant opérationnels que fonctionnels / stratégiques.

Compétences reconnues en matière de coaching d’équipes multiculturelles, de conduite du changement, d’analyse de processus et d'amélioration de performance.



Très expérimenté à l'International.



Forte culture du résultat et de la qualité de service aux clients.

Capacité à gérer des projets complexes et transverses.



Large palette de compétences Supply chain:

- Gestion des opérations, planification

- Distribution physique, Sous-traitance

- Service clients

- Gestion de projets

- Amélioration continue, Excellence opérationnelle

- Optimisation des coûts et contrôle des budgets

- Systèmes d'information, Outils de reporting.



