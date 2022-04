Alain DEGLI ESPOTI

Expériences majeures précédentes



- de 2005 à 2010



directeur international animation et développement de réseau franchisé chez Alain Afflelou



Alain Afflelou International est la masterfranchise du groupe en charge de la gestion de la relation avec l'ensemble des franchisés / succursales hors France



5 missions principales :



- mise en place de l'animation du réseau France

- animation et développement de la franchise hors France et Espagne

- centrale de référencement / paiement internationale

- administation / gestion de AAI et AAbelgique

- coordination des activités de communication internationale



Secteur : Optique



- 3 ans Directeur Commercial franchise Jacques Dessange Paris



secteur coiffure - beauté - esthétique



clients : salons de coiffure et instituts de beauté



interface de la relation franchisé - franchiseur, réorganisation / fusion des réseaux commerciaux produits, gestion et développement des marques, recherches de nouveaux débouchés commerciaux, participation à la réorganisation de l'usine et de la chaine logistique, responsable achats/ventes accessoires pour salons de coiffure et instituts de beauté.



- 2 ans directeur commercial France

Revlon - Européenne de Produits de Beauté.



Marques :Revlon - Gatineau - Versace..

produits : parfums - soins - maquillage - capillaires

clients : parfumeries - pharmacies - parapharmacies - instituts de beauté - grands magasins - magasins populaires



restructuration / réorganisation et repositionnement commercial de la marque. fusion de réseaux. Développement commercial, référencement nouveaux circuits de distribution, renégociation accords nationaux principaux.





- 13 ans groupe Henkel France puis Schwarzkopf cosmétiques,

chef de secteur (2 ans),chef des ventes régional(3 ans), key account manager (5 ans), directeur développement ventes (3 ans).



marques Diadermine, Fa, Le Chat, Schwarzkopf, Scorpio, Vademecum...

secteur droguerie - parfumerie - hygiène

clients GMS



expérience animation d'équipe, négociations grands compte, SI, catégory management, organisation d'évènements, stratégie commerciale et de lancement (en particulier Swarzkopf coloration en food)



Mes compétences :

Directeur commercial