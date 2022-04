Alain DELOZANNE

Issu d'une formation technique et autodidacte, j'ai acquis durant mon parcours professionnel de l'autonomie, des responsabilités tout en favorisant le développement de mes collaborateurs. Je dois avouer que le contact avec la clientèle de la location est sans aucun doute très enrichissant, on attend beaucoup de mon savoir faire, bien souvent pour guider et conseiller.



Mes compétences :

Prospection

Communication

Vente

Développement commercial

Management

Automobile

Formateur

Examinateur

Expertise technique

Grands comptes