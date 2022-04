Alain DESCOURS

Mes différents postes ont tous un point commun :



LE COMMERCE, principalement dans d'agro-alimentaire



Recrutement, formation, management d'équipes, création de services type Merchandising ou Export, négociations d'accords nationaux, définition des progammes promotionnels annuels, suivi des Centrales nationales d'achat, mise en place et organisation de stand sur les principaux salons: Sial à Paris et en Argentine, Sirha à Lyon, Anuga en Allemagne , Alimentaria à Moscou pour citer les plus réputés, mise en place et organisation de réunions nationales et de convention de ventes.

Ces différentes expertises, je les ai acquises grâce aux postes commerciaux successifs que j'ai tenus chez Lesieur, Sucre Union Distribution, Nestlé, McCain, Martinet et V33.



Mes compétences :

Alimentaire

Commerciale

Direction commerciale

Direction des Ventes

Produits frais

ventes