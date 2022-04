Fort d'une expérience de 18 ans (Disneyland Paris, Mondial Assistance, 3 Suisses International) dans le domaine exigeant de la relation Client, mon parcours professionnel s'est construit étape par étape (Marketing, Commercial terrain, gestion de Projets, direction de service).

Mes capacités d'adaptation et ma culture du résultat résument au mieux ma curiosité de nouvelles expériences humaines et professionnelles; à l'image des 4 ans passés en Tunisie afin de créer et développer un service qui centralise des prérogatives :

- qualitatives (respect des engagements Client, norme AFNOR)

- humaines (centralisation de la planification de 650 conseillers en Tunisie et 250 en France, climat social)

- économiques (Optimisation de marge et développement chiffre d'Affaires par activité)

- managériales (animation d'une équipe multiculturelle)

- prestation de service dans le développement de l'outil de planification Nice IEX WFM auprès de Clients renommés.

Je suis de retour en France afin de piloter la planification des sites opérationnels (France/Espagne/Tunisie) dans le cadre du Workforce management : visibilité et anticipation de la gestion des ressources.

Je parle couramment Anglais et Espagnol (lu, écrit, parlé) et je souhaite devenir directeur de la relation Clients au sein d'une grande entreprise internationale selon les opportunités qui se présenteront dans le monde entier.

Mon handicap physique m'a doté d'un mental fort et mon parcours personnel et professionnel illustrent au mieux mon leitmotiv : on peut avoir une différence sans pour autant être différent; La Compétence ne se résume pas à une position assise ou debout.

Comme les maillons d'une chaîne, toutes les énergies sont les bienvenues dans une Entreprise à condition de converger vers le même objectif : la Culture du Résultat et la satisfaction des Clients.

La Vie est faite de Rencontres et de Partage : et si nous nous rencontrions pour en discuter?

carpe diem

Alain ELGART



Mes compétences :

Force de proposition

Ecoute

Respect des engagements

budgets

Auditeur interne AFNOR ISO 9001 version 2000

Workforce Management

ISO 900X Standard

Gestion de projet

Prévisions de flux d'appels et Dimensionnement de

Gestion de la relation client

Management intercultutel et pluridisciplinaire

Langues Anglais et Espagnol courants

Conduite du changement