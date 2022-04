Alain ESSERHANE

Après des années d'implication professionnelle dans le secteur médico-social ( Directeur EHPAD, Directeur Général d'Association, enseignant-vacataire à l'IRTS de Montpellier et CEMEA Carnon...), j'avais décidé de consacrer mes compétences aux ESMS en tant que Consultant indépendant en créeant TEMPS SOCIAL CONSULTING ; Cabinet Conseil Spécialisé dans le secteur sanitaire et Médico-social.

Universitaire (3ème cycle en psychologie), je suis aussi titulaire du CAFDES (Ecole Nationale de la Santé Publique de RENNES) et d'un diplôme européen EURODIR. Par ailleurs, titulaire du DEES - Éducateur spécialisé, j'avais consacré de longues années à l’accompagnement de personnes handicapées par la maladie mentale.



En parallèle, je développe une activité clinique ( psychanalyse et de psychothérapie).

Ma pratique est très influencée, outre par mon expérience clinique dans le champ des psychoses ( au Centre Henri Wallon à Montpellier) , par l'enseignement de Bernard SALIGNON dans le Département de Psychanalyse de l'Université Montpellier III, par les apports de Bernard DUREY, ceux des Docteurs RIBSTEN, GENTIS et TOSQUELLES ainsi que par les enseignements dispensés au cours des séminaires de la Découverte Freudienne à l'Université du Mirail à Toulouse. Les travaux du Docteur Collomb et du docteur BOUCEBCI ont été déterminants pour mon intérêt pour l'ethnopsychanalyse et l'ethnopsychiatrie mais surtout dans mon approche humaine dans la relation aux autres.



Je suis par ailleurs, très impliqué dans le tissu associatif, notamment au sein de l'Association Ressemblances (Hérault) qui accompagne les jeunes polyhandicapés (avec atteinte sur plan neuro-moteur et/ou présentant un syndrome de RETT). J'avais consacré aussi toute mon expérience aux projets de l'Association qui tente de promouvoir une dynamique inclusive des personnes handicapées.





J'attache beaucoup d'importance à l'implication citoyenne et à la qualité de l'attention qu'on doit porter aux plus vulnérables de nos concitoyens.Les questions liées à la bientraitance, à l'éthique et à la lutte contre toutes formes de maltraitance figurent au centre de mon intervention.

Actuellement, directeur du Cabinet Associatif TEMPS SOCIAL Consulting, habilité par l'ANESM Et Consulant Expert de ESSERCONSEIL Développement, j'interviens également en partenariat avec AMO, Entreprise de Conseil architectural spécialisée dans le domaine Social et Médico-social ; cabinet

d'Etudes avec lesquel je partage des valeurs humaines et professionnelles communes pour promouvoir les meilleures conditions de vie des personnes en situation de dépendance ( Du fait de leur âge et/ou de leur handicap).



Mes compétences :

GESTION

AUDIT SOCIAL

ORGANISATION

FORMATION

Évaluation interne et externe des établisseme

ACCOMPAGNEMENT POUR LA NEGOCIATION DES CONVENTIONS

PROJETS PASA ET UHR

ABS collectivites locales