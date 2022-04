Alain EVEZARD

Après 25 ans passé dans l'informatique, du développement vers les systèmes (exploitations et réseaux) me voilà maintenant exploitant la 2e corde de mon arc : le tourisme et la plongée subaquatique.

Je suis depuis maintenant 6 ans directeur d'un centre de loisirs avec hébergement.

Une première expérience dans un centre de 35 lits en France métropolitaine avec une activité exclusive de plongée, j'ai ensuite pris un poste de directeur sur un centre basé essentiellement sur la randonnée pédestre, le canyonisme, le kayak de mer et la pongée subaquatique en Guadeloupe (80 lits).

Et maintenant de retour en métropole sur un centre de 200 lits en tant que directeur adjoint.

Nous recevons des adultes ou des mineurs pour leur permettre de passer une semaine de vacances sportives.

L'équipe est généralement constituée de

moniteurs de sport diplômés d'Etat, de personnel de restauration, d'entretien, de ménage et administratif).



Mes compétences :

Audits

Hôtellerie

Informatique

Loisirs

Management

PME

PMI

Responsable informatique

Sports

Tourisme

tourisme responsable