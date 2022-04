Alain FABRIZZI

Je suis Conseiller administratif et financier indépendant pour les TPE PME, spécialisé dans la gestion numérique.

Les services que je propose sont:

- dématérialisation des données administratives comptables et financières

- mise en place de solutions de gestion numériques adaptées à l'entreprise et à l'activité exercée

- suivi administratif et financier (forfait adaptable)

Et je vous propose votre diagnostic gratuit et sans engagement !



Votre gestion vous prends trop de temps ? Êtes vous sûr d'être bien rentable ? Disposez-vous des informations nécessaires pour piloter votre entreprise ? Des aides à la transformation numérique existent, connaissez-vous vos droits?



Des solutions existent et votre diagnostic vous est offert !



Contactez moi au 06.72.68.49.64



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Maitrise du Pack Office, Maitrise d'EBP comptable

Gestion des ressources humaines

Gestion

Gestion de projet

Analyse de données

Analyse financière

Dématérialisation

Simulation numérique

Gestion administrative

Gestion financière et comptable