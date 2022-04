Alain FOSSE

Depuis sept 2017 : crédit-bail

- Délégué régional IDF Star Lease, filiale crédit-bail du groupe Crédit du Nord



2008 - 2017 : 9 ans en exploitation

- Directeur de l'agence Centrale située au 59 bd Haussmann 75008 Paris

- Directeur de l'agence située au coeur du Triangle d'Or 75008 Paris



2002 - 2007 : 5 ans en directions fonctionnelles

- Responsable du service "opérations commerciales et produits" à la direction du Marketing "Professionnels".

- Responsable de plateau (25 personnes) à la Banque à Distance (centre d'appels du Crédit du Nord)



1991 - 2002 : 11 ans en exploitation

- Conseiller de Clientèle Particuliers, Conseiller de Clientèle Professionnels et Directeur d'Agence dans les Hauts de Seine et à Paris.



Mes compétences :

Banque

Centre d'appels

Directeur marketing

Manager

Marketing