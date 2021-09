Madame, Monsieur,





Besoin dun cadre performant pour développer vos affaires commerciales ?



Découvrez pourquoi ma candidature est différente, et en quoi mes expertises sont des atouts qui vous apporteront de réelles plus-values.



Intéresser un prospect froid est déjà une difficulté, dresser un profil psychologique, et anticiper ses motivations profondes exige une personnalité convaincante, et pugnace, mais aussi une expérience de terrain authentique !



Si la négociation est un art nourri dexpérience, de psychologie et dintuition,

fédérer et gérer des équipes pour les mener au succès impose des qualités

humaines, certes, mais surtout des compétences transversales incontournables.



Créer des stratégies commerciales fluides et pertinentes, requiert également laisance nécessaire de lutilisation des nouvelles technologies connectées,

orientées web 2.0.



Mes facultés dadaptation me permettent dêtre opérationnel immédiatement, et de mimpliquer au mieux dans votre société.



Pour aller au-delà des adjectifs, rencontrons-nous pour échanger sur vos enjeux, et définir les bases d'une collaboration fructueuse et durable.





Dans lattente du plaisir de faire connaissance, je vous prie dagréer, Chère Madame, Cher Monsieur, mes salutations les plus cordiales.







Alain PAOLI

06 11 522 523



Mes compétences :

ENCADREMENT

Gestion des ventes

Stratégie commerciale

Gestion des litiges et contentieux.

Gestion de crise.

Import/Export