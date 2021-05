Alain RICO

À partir d'une idée et d'une analyse de marché poussée, utiliser au mieux la R&D, Product Management et Marketing ainsi que toutes les ressources de la société pour développer une solution innovante et l'implémenter.



Spécialités : panels de re-séquençage NGS, NIPT, PGT, analyses génétiques, développement d'application, gestion de projet, gestion d'équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Biologie Moléculaire

Analyses génétiques prénatales