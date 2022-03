Alain TEYCHENEY

Compétences:



- études et réalisation de systèmes de diffusion collective de l'information (télévision terrestre, satellitaire, WIFI, FTTH);



- contextes bâtiment (construction neuve), milieu hôtelier, milieu hospitalier dans les domaines indiqués ci-dessus.



Axe de croissance fort: le pré-câblage des programmes immobiliers et l'adduction d'immeubles en fibre optique FTTH via des partenariats avec tous acteurs du marché (entreprise d'électricité, opérateur ...).



Mes compétences :

Courant faible

Fibre optique

FTTh

Télévision collective

Contrôle d'accès

Sonorisation