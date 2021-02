Alexandra GILET

En tant que Psychologue du travail et social, je mets mes compétences, mon savoir-faire à votre disposition pour vous accompagner dans la compréhension et ladaptation aux changements inhérents au monde du travail, et pour mieux vous connaître.

Jinterviens auprès des particuliers et des entreprises, collectivités, administrations, en collaboration avec vos services (ressources humaines, santé au travail, CHSCT,), pour l'amélioration de la qualité de vie au travail.



Psychologue du travail libérale et en entreprise :

- Gestion du stress et des émotions

- Consultation santé au travail : prévenir et agir (Burn-out, souffrance au travail) ; Cellule soutien psychologique ; interventions post-traumatique ; accompagner le retour au travail

- Prévention des Risques Psychosociaux

- Médiation, gestion de conflit, supervision, analyse des pratiques professionnelles, groupe de parole

- Accompagner les réflexions, les questionnements : confiance en soi, affirmation de soi, communication

- Accompagner la mobilité et les transitions professionnelles (compétences, motivations, CV)

Formations sur différents thèmes





Mes compétences :

Animer des groupes

Accompagner les changements

Bilan de compétences

(Ré) Orientation professionnelle

Bilan Professionnel

Accompagner les transitions professionnelles

Gestion du stress

Santé et bien-être au travail

Conseil et accompagnement en entreprise

Accompagnement Post-traumatique