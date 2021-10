Alexandre BERTOLINO

Optimiser l'expérience client par de l'informatique innovante et maîtrisée, telle est ma ligne de conduite.

Après avoir vécu moult projets allant de l'implantation d'un WMS sur un nouveau site logistique jusqu'à l'amélioration continue des solutions apportées aux clients, j'ai la conviction que méthode, rigueur, écoute et flexibilité sont les maître-mots d'une logistique justement coordonnée.



Accompagner les entreprises dans leurs défis d'entrepreneuriat est un vrai plaisir dans lequel j'inscris mes ambitions.



Au plaisir d'échanger avec vous !







SAVOIR FAIRE :



Informatisation de la Supply Chain – E-commerce – Pilotage de projets – Statistiques et reporting – Décisions en moments de crises – Optimisations stratégiques – Conception d'outils



SAVOIR ETRE :



Esprit d'analyse – Autonomie – Esprit d'équipe – Pragmatisme – Sang-froid – Réactivité – Adaptabilité - Rigueur



Mes compétences :

Amélioration de process

Gestion de projets

Développement personnel

Gestion des risques

Développement des ventes

Logistique de la distribution

ASD2000M

E-logistique

Projets internationaux

E-commerce

Multi canal

Supply Chain

RBS CHANGE

Prestashop