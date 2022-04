Alexandre D'HAUTEVILLE

Au centre de la stratégie des ressources humaines, j'accompagne sur le long terme la stratégie business de l'entreprise en associant le bien-être, la performance et le développement des collaborateurs, la gestion de projets RH et Sociaux complexes dans un contexte international, concurrentiel et multiculturel.



Expert reconnu en dialogue social et négociations, le management et l'engagement des équipes, la communication, le sens des responsabilités et le digital sont mes moteurs.



Mes compétences :

Relations sociales