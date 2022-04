Alexandre DE SOYE

J’ai des compétences en maîtrise d’ouvrage d’un Centre d’appels distributeurs, organisation des systèmes d’informations et des procédures, reporting (définition et analyse des indicateurs clés), optimisation de process et management d’équipe par objectif.



J’apprécie la coordination pour faire converger le travail de différentes équipes vers un objectif commun. J’aime concilier le maintien des règles contractuelles passées avec le réseau de distribution et les besoins des commerciaux. Je sais animer et former une équipe pour répondre à la gestion des contrats et être réactive aux demandes du commerce. La mise en place des reporting m’ont permis d’apprécier l’analyse des résultats pour alerter la Direction commerciale. Imaginatif, je suis force de proposition pour apporter des solutions correctives. Mon expérience dans la vente indirecte me permet de bien connaître la Grande distribution et le réseau traditionnel. La formation et la pratique constante de l’outil informatique m’ont apporté la maîtrise de ces outils.



Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

Gestion de la performance

Audit qualité