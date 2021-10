Alexandre DENIOT

COMPÉTENCES:

Commerciale:

o Élaboration, négociation et gestion d'accords nationaux et internationaux

o Détermination des orientations stratégiques

o Maîtrise de la vente multicanal (Online: web & mobile et offline: magasins)

o Expertise e-business & nouveaux média



Marketing & Communication:

o Mise en œuvre de campagnes stratégiques et opérationnelles

o Négociation des accords de partenariats

o Gestion de budgets Trade



CAPACITÉS :

o Dynamique et impliqué

o Adaptation rapide

o Bon relationnel

o Pro Actif

o Esprit de synthèse et d’analyse

o Sens du travail en équipe



Mes compétences :

Négociation commerciale

Musique

ebusiness

Direction Commerciale

Digital

Entertainment

Responsable Grands Comptes

Web

Marketing

Merchandising

Ecommerce