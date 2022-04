Alexandre DEVAUX

L’extra professionnel est un bon représentatif de ma vie sportif de haut niveau en sport extrême : Créateur et président d’un club dédié à la participation au Marathon des Sables. 2 Marathons des sables 2000, 2001, « Foulée de la soie » 2002, « Raid Gauloises » 2002– Vietnam, « Réunion d’aventure » 2004, 2006

Vainqueur au Jeux mondiaux de l’environnement sur le duathlon et 10ème sur le triathlon – Brésil 2005.

Course traditionnelle : Champion de l’Oise et de Picardie en cross de 90 à 97. Vice champion d’Europe en 1997 aux Européennes de Nantes. Confirme le statut ELITE aux 20 km de PARIS 2002.

Créateur et président de la SCF1/5 (Championnat de France de Formule 1 modèles réduits). Participation de 19 grandes écoles d’ingénieurs (X, Supaéro, Telecom Paris,…), budget : 500000€ (25 personnes). Location du Palais Omnisports de Paris BERCY pour la finale.

Euromanager : Participations à la compétition Euromanager 2002/2003 et 2003/2004 en tant que chef d’équipe (1er durant 5 manches en demi-finale nationale en 2002/2003 et victorieux en demi-finale nationale en 2003/2004).

Travaux de rénovation dans mon domicile : Remise en état complet : Plomberie, électricité, toitures, cheminée, fenêtres, maçonnerie, isolation, habillage.



Mes compétences :

OFFICE 2007

Amélioration continue

Bilan thermique

Gestion de crise

Management d'équipe

Habilitation electrique

Sauveteur secouriste du travail

Autocad

WCM

Industrie

Management