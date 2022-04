-Vente textile, chaussure sport auprés des spécialistes

- Gestion d’un portefeuille de 50 clients.

- Suivi et réalisation d’un objectif annuel.

- Application de la politique commerciale.

- Mise en place d’actions commerciales pour augmenter le facturé du secteur et le sell-out du point de vente.

- Suivi opérationnel et analytique du point de vente.



Mes compétences :

Animateur

Commercial

Marketing