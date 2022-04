Alexandre DUGOURGEOT

Diplômé d'un master de Management spécialisé dans la gestion des systèmes d'information et dans la gestion de processus marketing à l’ESIEE Management, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, membre de la conférence des grandes écoles et de l'université Paris Est.



Expérience professionnelle de 27 mois dans une agence marketing au poste de chef de projet webmarketing.



Mes compétences :

Javascript

SQL

Php 5

jQuery