Alexandre GLATZ

Alexandre est associé au sein du département Concurrence et droit Commercial d’Osborne Clarke.



Il associe un spectre large de compétences dans l’ensemble des domaines du droit économique à une expertise spécialisée en droit de la concurrence, de la concurrence déloyale, du droit de la consommation et de la distribution.



Alexandre a été impliqué dans beaucoup des affaires les plus importantes en matière de restrictions verticales en France et il assiste régulièrement des clients au cours de descentes concurrence (dawn raids) et de contentieux en matière d’ententes horizontales (cartels) ou pour le contrôle des concentrations.



Il détient une expérience significative pour la rédaction de contrats de distribution, d’agent et de franchise. Il est activement impliqué dans de nombreux dossiers de contentieux commercial.



Mes compétences :

Distribution sélective

Distribution B to B

Distribution Retail

Concurrence/Anti-trust

Consommateurs et distributeurs

Distribution

contentieux

conseil