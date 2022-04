******** je n'utilise plus Viadeo********

******** voilà pour me trouver********

> > > > > > > > http://www.linkedin.com/in/alexandregoux



> > > > > > > > alexandre.goux@gmail.com



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diplômé de l'ESCP-EAP (2003), j'évolue depuis 2001 dans le monde automobile.



Aujourd'hui Chef de Zone Commerce Services je tire profit de mon expérience tant en point de vente (responsable marketing), qu'en filiale (Responsable Offre Forfaits puis Zone Manager) ou en animation centrale (Responsable Mesure de la Performance puis Coordinateur Projets). En 2014 je me suis rapproché du terrain d'abord en tant que chef de zone commerce après-vente puis sur ma fonction actuelle de Chef de Zone Services et Pièces.



Déterminé, passionné, adaptable, curieux, exigeant, je fais toujours en sorte d'atteindre mes objectifs tout en maximisant le gain pour mes interlocuteurs.



Mes compétences :

Développement commercial

Gestion de projet

Automobile

Communication

Marketing

Export

Management

Vente