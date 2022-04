Alexandre GRAIGNIC

Je suis un ingénieur attiré par les nouvelles solutions industrielles. Les méthodes d’ingénieries des systèmes employées par les bureaux d’études sont en pleine mutation avec les solutions PLM et c’est aujourd’hui ma tâche d’accompagner les différents métiers à ce changement.

Mes différentes expériences m’ont permis d’appréhender toutes les étapes d’un développement, depuis le recueil du besoin et la spécification jusqu’aux choix importants à faire dans la conception et la validation fonctionnelle du produit. Elles m’ont ouvert sur l’aspect utilisateur, notamment sur des programmes d’une très grande complexité comme le Rafale. Elles m’ont permis de développer d’une part, mon sens de la communication, et d’autre part, mon esprit d’initiative. De plus, le suivi de mes activités réalisées démontre mon esprit de synthèse et ma rigueur face au travail.



Les outils actuelles (Exigences, Fonctionnels et Logiciels) doivent être une solution efficace et reconnue en ingénierie système. Ils doivent offrir une continuité numérique tout au long des projets. Concernant cette transition d’outils, il faut faire preuve d’analyse et de propositions. Grâce à mon parcours, j’ai acquis de solides notions de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie système. Il faut également faire preuve d’esprit d’équipe pour répondre aux besoins des métiers. Il est impératif de comprendre leurs méthodes de travail au quotidien pour pouvoir les accompagner. Je pense être conscient des enjeux et de la compétitivité que peut apporter ces nouvelles solutions outillées.



Mes compétences :

CATIA

Scripts

ENOVIA

Gestion de Configuration

DOORS

Reqtify

3DExperience

Spécifications fonctionnelles

Spécifications techniques

Ingénierie système