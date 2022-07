Alexandre PRIOU

Après avoir été responsable du plan industriel et commercial, de l'ordonnancement en supply-chain automobile, je suis aujourd'hui acheteur famille produit, chez Robert Bosch (France) SAS.



Ancien éleve de BEM (EBP et ISLI), j'ai accru mon expérience à l'étranger pendant plusieurs années (Allemagne, Maroc). Ceci m'a permis d’obtenir :

- la capacité d’analyse des flux

- la connaissance de différentes problématiques industrielles

- l’application des concepts supply-chain et achats

- la triple compétence français-anglais-allemand



Mon intérêt pour ce métier réside dans sa transversalité, la variété des interlocuteurs, la diversité des fonctionnements. Ce métier me permet de travailler sur des processus tant opérationnels que stratégiques, avec comme double objectif : satisfaire mes clients et produire au plus juste.



Mes compétences :

Achats

Allemand

Anglais

Automobile

EBP

Logistics

Logistique

Management

Management achats

Maroc

SAP

Supply chain

Trilingue anglais allemand